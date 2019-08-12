В Гидрометцентре предупредили россиян о ночных заморозках

В некоторых регионах России столбик термометра опустится ниже нуля градусов.

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются ночные заморозки. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршины.

На этой неделе похолодания до минус 2 градусов стоит ожидать жителям Архангельской области, Республики Карелия и Коми. Такой прогноз погоды особенно коснется севера Архангельской области и востока Карелии.

Более благоприятные погодные условия на наступившей неделе ожидают москвичей и жителей европейской части России, где температура воздуха будет колебаться от 19 до 26 градусов тепла.

Ранее мы писали, что новая неделя в Петербурге начнется с гроз и дождей.

Видео: YouTube / Humlefest