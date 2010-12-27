Новая неделя в Петербурге начнется с гроз и дождей

Прогнозируется, что атмосферное давление будет мало меняться.

Стало известно, какой будет погода в Петербурге в понедельник, 12 августа. Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели в Северной столице сохранится облачная погода.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночной ветер примет юго-восточное и южное направление и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днем его направление сменится на южное и юго-западное, 5-10 м/с.

В ночь на понедельник температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, а днем поднимется до 21-23 градусов.

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