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Под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок
Сегодня, 11:41
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Под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 30 сентября на 68-м километре автодороги "Петербург — Псков" мужчина 1997 года рождения, управляя мопедом Spider 2, при развороте от правого края проезжей части столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Mercedes-Benz водителя 1965 года рождения. После этого отсоединившееся от мопеда колесо повредило машину Honda Pilot, ей управлял мужчина 1980 года рождения. 

В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка мопеда, девочка 2020 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в аварии на Сергиевском путепроводе погибли мужчина и девочка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: в аварии пострадал ребенок, дтп в гатчинском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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