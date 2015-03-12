Под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 30 сентября на 68-м километре автодороги "Петербург — Псков" мужчина 1997 года рождения, управляя мопедом Spider 2, при развороте от правого края проезжей части столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Mercedes-Benz водителя 1965 года рождения. После этого отсоединившееся от мопеда колесо повредило машину Honda Pilot, ей управлял мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка мопеда, девочка 2020 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в аварии на Сергиевском путепроводе погибли мужчина и девочка.

Фото: Piter.TV