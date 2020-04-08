Под Петербургом водитель Nissan уснул за рулем и столкнулся с грузовиком Scania

Водитель "легковушки" и его пассажирка скончались.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 8 июля на 35-м километре автодороги "Петербург — Псков" водитель, управляя автомобилем Nissan Murano, выехал на полосу встречного движения, предположительно, уснув за рулем, и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. Грузовиком управлял 39-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка, личность которой устанавливается, скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Колпино водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти