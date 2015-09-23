В Колпино водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет

Личность женщины предстоит установить.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Колпино, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 28 по улице Танкистов в городе Колпино 8 июля в 11:33 водитель (53 года), управляя автомобилем Isuzu, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на неустановленную женщину, переходящую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

Накануне в Ленобласти иномарка сбила 17-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.tv