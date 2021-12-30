В Ленобласти иномарка сбила 17-летнего велосипедиста

Он ехал по краю дороги.

В Ломоносовском районе Ленинградской области пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что на 2 км автодороги "Подъезд к деревне Редселя" 40-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki Vitara, наехала на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части 17-летнего велосипедиста.

Несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее на трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП.

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