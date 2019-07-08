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На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП
Сегодня, 14:46
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На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

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По факту аварии полицейские проводят проверку.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 7 июля на 130-м километре автодороги "Нарва" 48-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной Howo под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 43-м километре ЗСД в Петербурге водитель "Тонара" не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным "КамАЗом", после чего отлетел в сторону другой грузовой машины. Также "Тонар" задел приближающуюся "легковушку". 

"Тонар" загорелся. Предварительно, есть один пострадавший, который находился в одном из большегрузов. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: авария на трассе нарва, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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