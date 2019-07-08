На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 7 июля на 130-м километре автодороги "Нарва" 48-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной Howo под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что на 43-м километре ЗСД в Петербурге водитель "Тонара" не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным "КамАЗом", после чего отлетел в сторону другой грузовой машины. Также "Тонар" задел приближающуюся "легковушку".

"Тонар" загорелся. Предварительно, есть один пострадавший, который находился в одном из большегрузов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти