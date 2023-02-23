В аварии на ЗСД в Петербурге загорелся "Тонар"

Полиция Курортного района проводит проверку по факту аварии на 43-м километре ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 6 июля на ЗСД в районе Белоострова водитель "Тонара", осуществляя прямолинейное движение, не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным "КамАЗом", после чего отлетел в сторону другой грузовой машины. Также "Тонар" задел приближающийся легковой автомобиль.
В результате ДТП "Тонар" загорелся, пламя мгновенно распространилось на весь грузовик. По предварительным данным, есть один пострадавший, который находился в одном из большегрузов. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее мы рассказывали о том, что на КАД в Петербурге насмерть сбили пешехода.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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