На КАД в Санкт-Петербурге насмерть сбили пешехода

Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге был насмерть сбит пешеход. Предварительно, он перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", один человек погиб в результате серьёзного ДТП. Все произошло на подъезде к Мурино.

Предположительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. На место была вызвана бригада скорой помощи.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицией проводится проверка по факту массовой аварии в Приозерском районе. Там погиб человек.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"