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На КАД Петербурга "легковушка" загорелась после ДТП
Сегодня, 14:48
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На КАД Петербурга "легковушка" загорелась после ДТП

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе днем 17 января загорелась машина, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти. 

Информация о пожаре на 83-м километре Кольцевой автодороги города поступила на пульт спасателей в 13:38. В результате ДТП в "легковушке" полыхал багажник. С огнем справились к 14:14.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге тракторист с поддельным водительским удостоверением попытался дать взятку инспекторам ДПС. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп на кад, загорелась машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Пожар,

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