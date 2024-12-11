На КАД Петербурга "легковушка" загорелась после ДТП

В Красносельском районе днем 17 января загорелась машина, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Информация о пожаре на 83-м километре Кольцевой автодороги города поступила на пульт спасателей в 13:38. В результате ДТП в "легковушке" полыхал багажник. С огнем справились к 14:14.
По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге тракторист с поддельным водительским удостоверением попытался дать взятку инспекторам ДПС.
Фото: Piter.TV
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