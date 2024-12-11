На КАД Петербурга "легковушка" загорелась после ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе днем 17 января загорелась машина, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о пожаре на 83-м километре Кольцевой автодороги города поступила на пульт спасателей в 13:38. В результате ДТП в "легковушке" полыхал багажник. С огнем справились к 14:14.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге тракторист с поддельным водительским удостоверением попытался дать взятку инспекторам ДПС.

Фото: Piter.TV