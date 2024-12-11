В Петербурге тракторист с поддельным водительским удостоверением попытался дать взятку инспекторам ДПС

Возбуждены уголовные дела по статьям 327 часть 3 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права) и 291.2 часть 1 УК РФ (Дача взятки должностному лицу).

В понедельник, 6 января, около 9:20 утра на улице Автомобильной в Кировском районе Петербурга сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС №2 остановили трактор "Беларус", которым управлял 35-летний гражданин одного из государств Средней Азии. Водитель предоставил удостоверение тракториста-машиниста, однако оно вызвало сомнения у сотрудников ГИБДД относительно своей подлинности. Впоследствии экспертиза подтвердила, что данный документ не соответствовал стандартам защиты настоящего удостоверения тракториста-машиниста.

В процессе оформления административных документов водитель предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 10 000 рублей. Этот факт был зафиксирован в соответствии с установленными процедурами.

Возбуждены уголовные дела по статьям 327 часть 3 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права) и 291.2 часть 1 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что утром 17 января из-за тройного ДТП на дороге "Санкт-Петербург – Псков" открыта 1 полоса движения.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Лениобласти