Утром 17 января из-за тройного ДТП на дороге "Санкт-Петербург – Псков" открыта 1 полоса движения

По состоянию на 08:00 открыта одна полоса движения. На Санкт-Петербург нет перекрытия.

Тройное ДТП с большегрузом ограничило движение на автодороге "Санкт-Петербург – Псков". Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по СПб и ЛО.

На 35 км автодороги "Санкт-Петербург-Псков" (новая объездная дорога, направление на Псков) 17 января в 04:15 произошло ДТП. Водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Затем в стоящий автомобиль Лада врезалась грузовая автомашина с прицепом, который опрокинулся.

Через 20 минут на опрокинувшийся полуприцеп совершил наезд Chery Tiggo. В результате пострадала 45-летняя женщина-пассажир этого автомобиля (предварительно средний вред здоровью).

Были перекрыты 3 из 3 полос в направлении на Псков нового направления, отвод транспорта осуществляется на старое направление. По состоянию на 08:00 открыта одна полоса движения. На Санкт-Петербург нет перекрытия.

Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО