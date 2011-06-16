На ЗСД в Петербурге автомобиль Bentley влетел в прицеп дорожной техники

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

В Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) у Богатырского проспекта водитель автомобиля Bentley въехал в дорожную технику. Об этом рассказали в tg-канале "Mash на Мойке" 4 октября.

Известно, что управлявший иномаркой врезался в машину Ford с прицепом. В момент ДТП рабочие ограждали часть трассы для ремонта.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV: в ДТП с самокатами на Шуваловском проспекте пострадала школьница.

Видео: Telegram / Mash на Мойке