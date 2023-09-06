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В ДТП с самокатами на Шуваловском проспекте пострадала школьница
Сегодня, 14:30
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В ДТП с самокатами на Шуваловском проспекте пострадала школьница

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Возбуждено административное дело по ст. 12.24 и 12.27 КоАП РФ.

В Приморском районе Петербурга курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся. Школьница также передвигалась на этом средстве индивидуальной мобильности, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Отмечается, что ДТП произошло днем 3 октября около домов 53-55 по Шуваловскому проспекту. У 13-летней пострадавшей диагностированы множественные раны и перелом голени, пишет "Фонтанка". Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Виновника аварии разыскивают полицейские, возбуждено административное дело по ст. 12.24 и 12.27 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что курьер на электроскутере влетел в такси на Невском. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп с электросамокатами, шуваловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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