В ДТП с самокатами на Шуваловском проспекте пострадала школьница

Возбуждено административное дело по ст. 12.24 и 12.27 КоАП РФ.

В Приморском районе Петербурга курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся. Школьница также передвигалась на этом средстве индивидуальной мобильности, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Отмечается, что ДТП произошло днем 3 октября около домов 53-55 по Шуваловскому проспекту. У 13-летней пострадавшей диагностированы множественные раны и перелом голени, пишет "Фонтанка". Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Виновника аварии разыскивают полицейские, возбуждено административное дело по ст. 12.24 и 12.27 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что курьер на электроскутере влетел в такси на Невском.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург