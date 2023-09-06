В ДТП с самокатами на Шуваловском проспекте пострадала школьница

В Приморском районе Петербурга курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся. Школьница также передвигалась на этом средстве индивидуальной мобильности, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Отмечается, что ДТП произошло днем 3 октября около домов 53-55 по Шуваловскому проспекту. У 13-летней пострадавшей диагностированы множественные раны и перелом голени, пишет "Фонтанка". Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Виновника аварии разыскивают полицейские, возбуждено административное дело по ст. 12.24 и 12.27 КоАП РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что курьер на электроскутере влетел в такси на Невском.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все