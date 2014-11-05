Полицейские спасли двухлетнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Ленобласти

Во время оформления аварии у беременной водительницы начались роды.

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти доставили в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор" 2 сентября.

Предварительно, вечером 1 сентября на 59-м километре автодороги "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" водительница автомобиля Renault 1985 года рождения не справилась с управлением и съехала в кювет. Помимо нее в машине находились мужчина 1988 года рождения и двухлетний мальчик.

Полицейские оперативно прибыли на место аварии и, оценив ситуацию, решили самостоятельно доставить ребенка в медицинское учреждение, поскольку его состоянии было тяжелым. На подмогу приехал еще один экипаж для оформления ДТП, и в этот момент у женщины-водителя начались роды. Уже подоспевшая бригада скорой помощи забрала ее.

Пострадавшего мужчину также госпитализировали, но в состоянии легкой степени тяжести. Известно, что в настоящее время состояние у всех стабильное.

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Фото: Telegram / Дорожный инспектор