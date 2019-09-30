В ДТП на Сергиевском путепроводе погибли мужчина и девочка

Водителя машины "ВАЗ" вынесло на "встречку" из-за оледенения дороги.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на Сергиевском путепроводе с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, утром 1 октября между Волхонским и Петергофским шоссе 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" не справился с управлением. Машину занесло из-за оледенения проезжей части, в результате чего она выехала на полосу встречного движения и врезалась в иномарку Kia Picanto 55-летнего мужчины.

В аварии пострадал управлявший авто "ВАЗ", его госпитализировали в тяжелом состоянии. Пассажир этой машины, на вид которому около 40 лет, скончался на месте происшествия. Погибла 10-летняя девочка, пассажирка Kia.

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с летальным исходом случилось на трассе А-120 в районе поселка Мга.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти