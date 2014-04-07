На Октябрьской набережной 8-летний ребёнок на самокате попал под автомобиль

Ребёнок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 8-летний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 28 июля у дома 124 по Октябрьской набережной 24-летний гражданин Киргизии, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь по двору, наехал на 8-летнего мальчика, который пересекал дворовой проезд на детском самокате.

Ребёнок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП в Никольском пострадала 17-летняя пассажирка мопеда.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)