В ДТП в Никольском пострадала 17-летняя пассажирка мопеда

Установлено, что 43-летний водитель, управляя мопедом Аlfa rockot и двигаясь в сторону поселка, на левом закруглении дороги съехал в правый по ходу движения кювет.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП с мопедом у Никольского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 27 июля в полицию Подпорожского района поступила информация об аварии на подъезде к Никольскому. Установлено, что 43-летний водитель, управляя мопедом Аlfa rockot и двигаясь в сторону поселка, на левом закруглении дороги съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате аварии получила травмы 17-летняя пассажирка мопеда. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся, однако позже его обнаружили.

Полиция проводит проверку, по окончании которой будет вынесено установленное законом решение. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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