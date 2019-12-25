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В ДТП в Никольском пострадала 17-летняя пассажирка мопеда
Сегодня, 11:33
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В ДТП в Никольском пострадала 17-летняя пассажирка мопеда

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Установлено, что 43-летний водитель, управляя мопедом Аlfa rockot и двигаясь в сторону поселка, на левом закруглении дороги съехал в правый по ходу движения кювет.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП с мопедом у Никольского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 27 июля в полицию Подпорожского района поступила информация об аварии на подъезде к Никольскому. Установлено, что 43-летний водитель, управляя мопедом Аlfa rockot и двигаясь в сторону поселка, на левом закруглении дороги съехал в правый по ходу движения кювет. 

В результате аварии получила травмы 17-летняя пассажирка мопеда. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся, однако позже его обнаружили. 

Полиция проводит проверку, по окончании которой будет вынесено установленное законом решение.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

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Фото: Piter.TV

Теги: авария с мопедом, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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