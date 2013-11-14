В аварии на улице Некрасова с каршерингом и внедорожником пострадали три человека

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 2 сентября у дома 29 по улице Некрасова произошло столкновение каршерингового автомобиля и внедорожника Toyota.
В результате ДТП пострадали водитель каршеринга и двое прохожих, их госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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