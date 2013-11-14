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В аварии на улице Некрасова с каршерингом и внедорожником пострадали три человека

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Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 сентября у дома 29 по улице Некрасова произошло столкновение каршерингового автомобиля и внедорожника Toyota. 

В результате ДТП пострадали водитель каршеринга и двое прохожих, их госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария с каршерингом, улица некрасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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