В Рыбацком автобус сбил школьника на самокате

Сейчас подросток находится в больнице

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 2 сентября днём на улице Дмитрия Устинова. 15-летний подросток на электросамокате госпитализирован после столкновения с автобусом, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, мальчик не спешился и проехал по переходу на красный свет. В результате нарушения правил дорожного движения, подросток отправился в больницу с травмами средней тяжести. Полиция напомнила о необходимости спешиваться на пешеходном переходе при использовании электросамоката, велосипеда или других средств индивидуальной мобильности.

Тем временем стало известно, что на Будапештской недовольная клиентка поранила парикмахера ножницами.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

