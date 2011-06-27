Клиентка парикмахерской на Будапештской устроила драку и ударила мастера ножницами

Агрессивная женщина напала на парикмахера из-за стрижки

Клиентка салона красоты на Будапештской набросилась на парикмахера из-за неудачной чёлки. Об этом 2 сентября сообщило издание 78. Ru.

50-летняя парикмахер выполнила запрос 38-летней женщины, но ей не понравилось. Клиентка начала драку, в ходе которой у мастера из рук выпали ножницы. Женщина подхватила их и нанесла пострадавшей удар по голове, задев и своего супруга, которому удалось увести жену из заведения.

Работница салона вызвала скорую и полицию, у неё диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь также понадобилась и мужу агрессивной женщины. Его госпитализировали с ранением в живот.

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Фото: Piter.TV (выполнено с помощью OpenAi)