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Красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте
Сегодня, 16:33
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Красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте

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В аварии пострадали два человека. Их доставили в Мариинскую больницу.

На Приморском проспекте сегодня, 29 декабря, перевернулся красный автомобиль. Авария произошла напротив пожарной части. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В аварии пострадали два человека. Их доставили в Мариинскую больницу. После оказания медпомощи одного из них отпустили, второй находится  в состоянии средней степени тяжести в стационаре.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Движение на данной дороге затруднено.

Ранее на Piter.tv: ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на Петровской набережной.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на приморском проспекте, мариинская больница, опрокинулся автомобиль, приморский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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