Красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте

В аварии пострадали два человека. Их доставили в Мариинскую больницу.

На Приморском проспекте сегодня, 29 декабря, перевернулся красный автомобиль. Авария произошла напротив пожарной части. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В аварии пострадали два человека. Их доставили в Мариинскую больницу. После оказания медпомощи одного из них отпустили, второй находится в состоянии средней степени тяжести в стационаре.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Движение на данной дороге затруднено.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург