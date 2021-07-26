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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на Петровской набережной
Сегодня, 16:17
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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на Петровской набережной

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Правоохранители завели уголовное дело.

На Петровской набережной накануне, 28 декабря, автомобиль Toyota столкнулся с машиной Volkswagen. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В аварии пострадала 9-летняя девочка. Она получила тяжелые травмы. Сейчас школьница находится в больнице.

Известно, что за рулем первой машины находилась 50-летняя женщина. Обстоятельства случившегося уточняются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv: в результате аварии в поселке Шум пострадали четыре человека.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, петровская набережная, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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