В результате аварии в поселке Шум пострадали четыре человека

Их доставили в больницу. У пациентов диагностировали отравление угарным газом.

Массовое отравление бытовым газом произошло в селе Шум Кировского района Ленобласти. В больницу попали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Сейчас пострадавшие находятся в cостоянии средней степени тяжести. Добавим, что сотрудникам скорой помощи тоже стало плохо в доме, где находились больные. У врачей поднялось давление.

Сейчас ситуацией занимается прокуратура Ленобласти. Правоохранители проводят проверку. Есть версия, что кто-то установил газовую колонку без согласования и подсоединил ее к общедомовой системе вентиляции в квартире этажом ниже.

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