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В результате аварии в поселке Шум пострадали четыре человека
Сегодня, 13:54
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В результате аварии в поселке Шум пострадали четыре человека

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Их доставили в больницу. У пациентов диагностировали отравление угарным газом.

Массовое отравление бытовым газом произошло в селе Шум Кировского района Ленобласти. В больницу попали четыре человека. Об этом сообщили в  пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Сейчас пострадавшие находятся в cостоянии средней степени тяжести. Добавим, что сотрудникам скорой помощи тоже стало плохо в доме, где находились больные. У врачей поднялось давление. 

Сейчас ситуацией занимается прокуратура Ленобласти. Правоохранители проводят проверку. Есть версия, что кто-то установил газовую колонку без согласования и подсоединил ее к  общедомовой системе вентиляции в квартире этажом ниже.

Ранее на Piter.tv: СК проводит проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке.

Фото:  Pxhere

Теги: мчс, отравление угарным газом, полиция, поселок шум, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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