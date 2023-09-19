Почти миллион кв.м крыш отремонтировали в Петербурге за пять лет

На это было потрачено свыше 1,1 млрд рублей.

В течение последних пяти лет в Санкт-Петербурге в рамках программы капитального обслуживания общедомового имущества выполнено обновление крыши площадью более 997,2 тыс. кв.м, на это было потрачено свыше 1,1 млрд рублей. Эту информацию распространила пресс-служба Жилищного комитета города.

Работы по текущему ремонту включают профилактические мероприятия, нацеленные на ликвидацию незначительных дефектов, предупреждение чрезвычайных ситуаций и поддержание надлежащего состояния кровельных покрытий.

Мероприятия охватывают следующие виды работ: замену изношенных деталей, заделку трещин и швов, удаление протечек, ремонт водоотведения, реставрацию защитных слоев и очистку поверхностей от загрязнений.

Денис Удод, возглавляющий Жилищный комитет, подчеркнул: "Своевременный текущий ремонт предотвращает значительные расходы в будущем, обеспечивая сохранность бюджета жильцов и безопасность проживающих".

Планируя текущий ремонт на 2025 год, городские власти предусмотрели реконструкцию крыш площадью 151,7 тыс. кв.м в 1883 многоквартирных зданиях.

Ранее мы сообщили о том, что фасады домов в центре Петербурга готовят к лету.

Фото: Telegram / Жилищный комитет Санкт-Петербурга