Фасады домов в центре Петербурга готовят к лету

Альпинисты-высотники ЖКС №1 привели в порядок дом на улице Рылеева, 1/9.

Дома в Центральном районе Петербурга активно готовят к летнему сезону: с помощью специальных шампуней и аппаратов высокого давления для удаления сильных загрязнений альпинисты приводят фасады в порядок, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.

Альпинисты-высотники ЖКС №1 привели в порядок дом на улице Рылеева, 1/9.

За зиму на фасаде накопилась пыль и грязь, кроме того, этот дом очень любят голуби. Подкармливать голубей не следует. Это негативно сказывается на санитарном и эстетическом состоянии городской среды.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост подготовили к лету.

Чтобы избежать затруднений в движении транспорта днём, очистка проводилась ночью. Для повышения эффективности использовались восемь специализированных машин и команда из 15 квалифицированных сотрудников. Для удаления остатков зимней пескосоляной смеси и другой грязи применяется техника высокого давления (до 350 бар), обеспечивающая качественное удаление загрязнений.

Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ