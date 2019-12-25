СМИ: Казанская школа №175 отказалась от услуг ЧОП после пандемии из-за повышения цены

В СМИ рассказали, почему в гимназии не была обеспечена охрана детей.

Казанская школа под номеров 175 отказалась от услуг ЧОП после пандемии из-за повышения цены. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Mash. В источнике отметили, что ранее безопасность в учебном учреждении обеспечивали представители "Айрус". Однако после того, как учащихся перевели на дистанционное обучение, руководство решило с 8 июня отпустить охранников. После возвращения очной учебы школа не заключила контракт ни с одной фирмой, так как повысилась стоимость услуг. Вместо прежних 40 тысяч охранники запросили 47 тысяч рублей. На место сотрудников ЧОПа была назначена пожилая вахтерша.

В управлении образования города не понимают решения руководства гимназии. После инцидента со стрельбой директор учреждения находится в состоянии "ситуационного невроза". Такой диагноз женщине поставили после осмотра медики. У Амины Валеевы подскочило давление, поэтому она пока что не может объяснить отсутствие охраны.

В Росгвардии подчеркнули, что при получении официальной лицензии на оружие подозреваемый Галявиев был очень дотошным. Юноша досконально изучил все требования по выдаче документа. Он официально числился как охотник. Сейчас личное дело молодого человека проверяется представителями ФСБ. Допрашиваются члены лицензионно-разрешительной работы Советского района Росгвардии.

Life: охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был. Спецборт МЧС вылетел для эвакуации пострадавших в Казани. Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию со стрельбой в Казани.

Фото: Telegram/Mash

