Спецборт МЧС вылетел для эвакуации пострадавших в Казани

Раненые будут доставлены на лечение в Москву.

Специальный борт МЧС вылетел для эвакуации пострадавших в Казани. Об этом журналистам рассказали представители экстренного ведомства. Самолет Ил-76 направился из подмосковного аэропорта Жуковский. Внутри воздушного средства находятся модули для транспортировки раненых в лечебные учреждения столицы. Во время полета пострадавших будут сопровождать представители отряда "Центроспас", а также психологи.

Ил-76 вылетел для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что бывший ученик гимназии под номером 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил информацию о том, что в результате нападения восемь человек погибли, а еще 21 - пострадал. Правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого. Преступник действовал в одиночку. Стрелком стал 19-летний юноша, которого недавно отчислили из колледжа. Охранник и сотрудник школы успели нажать тревожную кнопку после того. как в здание проник юноша с оружием. Однако сами они были ранены. По поручению Владимира Путина Росгвардия разработает новые требования к закону об обороте оружия. Нормы будут ужесточены после трагедии в Казани.

Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.

Видео: TG / РИА Новости