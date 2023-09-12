На улице Марата в Петербурге рабочие массово сбивают старинную лепнину

Жители Петербурга наблюдают как фасады домов на Марата постепенно теряют украшения.

Жители Петербурга заметили, что с домов на улице Марата начали сбивать лепнину. По кадрам, предоставленным читательницей "Фонтанки" Алисой, видно, что рабочие использовали молотки для удаления декоративных элементов фасада. Среди удаляемых деталей присутствовали лепные женские лица под карнизами, а также другие элементы, которые держались слабо.

Отмечается, что подобные работы могут проводиться управляющими компаниями для предотвращения падения элементов и обеспечения безопасности прохожих. Если здание имеет охранный статус, демонтаж и обследование фасада должны выполняться строго по установленным правилам.

На данный момент нет информации о том, были ли получены разрешения на демонтаж лепнины или проводилось ли согласование с охранными органами.

Фото: freepik (wirestock)