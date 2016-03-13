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Хулиган признался в любви на лесах памятника на Марата
Сегодня, 11:59
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Хулиган признался в любви на лесах памятника на Марата

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Заменить сразу несколько десятков "квадратов" лесов невозможно, однако организация "замаскировала" надпись.

Художник оставил признание в любви на строительных лесах реставрируемого памятника на улице Марата. Об этом 13 мая рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Графическое изображение было нанесено на леса "Дома Единоверческой церкви святого Николая". Инспекторы оперативно отреагировали на нарушение и провели консультирование производителя работ. Заменить сразу несколько десятков "квадратов" лесов невозможно, однако организация "замаскировала" надпись. В ближайшем будущем решат вопрос о замене сетки или ее покраске.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении изрисовавшего дом Перцова на Лиговском проспекте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Местному жителю избрали меру принуждения – обязательство о явке. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: граффити, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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