Хулиган признался в любви на лесах памятника на Марата

Заменить сразу несколько десятков "квадратов" лесов невозможно, однако организация "замаскировала" надпись.

Художник оставил признание в любви на строительных лесах реставрируемого памятника на улице Марата. Об этом 13 мая рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Графическое изображение было нанесено на леса "Дома Единоверческой церкви святого Николая". Инспекторы оперативно отреагировали на нарушение и провели консультирование производителя работ. Заменить сразу несколько десятков "квадратов" лесов невозможно, однако организация "замаскировала" надпись. В ближайшем будущем решат вопрос о замене сетки или ее покраске.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении изрисовавшего дом Перцова на Лиговском проспекте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Местному жителю избрали меру принуждения – обязательство о явке.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга