В отношении изрисовавшего дом Перцова возбудили уголовное дело

Группа мужчин оставила граффити на памятнике архитектуры в ночь на 27 апреля.

В отношении молодого человека, который изрисовал доходный дом Перцова на Лиговском проспекте в Петербурге, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Вместе с фигурантом были еще трое художников, пишет 78.ru.

Уточняется, что 26-летнему местному жителю избрали меру принуждения – обязательство о явке. Группа мужчин оставила граффити на памятнике архитектуры в ночь на 27 апреля. К правоохранителям обратился очевидец и заявил о случившемся.

Здание возвели в начале прошлого века в стиле модерн. Художественные эксперименты на таких домах влекут ответственность.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Псковской области разрисовал здание в центре Петербурга. Мужчину доставили в 76-й отдел полиции.

Фото: Piter.TV