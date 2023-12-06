Полиция Петербурга задержала уличных художников за порчу архитектурного памятника

Составлены административные протоколы.

В ночь на 27 апреля полиция задержала четверых молодых людей, которые наносили граффити на фасад дома Перцовых — объекта культурного наследия на Лиговском проспекте, 44. Бдительные прохожие сразу вызвали правоохранителей, пресекших незаконную "творческую деятельность".

Задержанные доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы. Как сообщает 78.ru, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении объектов культурного наследия.

Дом Перцовых, построенный в начале XX века в стиле модерн, охраняется государством. Несанкционированные художественные эксперименты на таких зданиях влекут за собой серьезную ответственность — от крупных штрафов до реальных сроков. Власти напоминают, что для уличного искусства в городе выделены специальные площадки.

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Фото: Piter.TV