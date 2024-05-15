В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить врачей скорой помощи

Таким способом он хотел помочь девушке, которой стало плохо.

26 апреля около 22:40 на Пушкинской улице произошел инцидент со стрельбой. Как сообщили в полиции Центрального района, 34-летний местный житель, увидев девушку, которой стало плохо, решил... ускорить приезд медиков необычным способом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина вызвал "скорую", а затем произвел выстрел в воздух из пистолета, полагая, что это поможет быстрее привлечь внимание медиков. Прибывшие полицейские задержали его на месте.

У задержанного изъят охолощенный пистолет. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что на синей ветке метро в Петербурге движение встало из-за неисправности старого вагона.

Фото: Piter.TV