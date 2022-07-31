На синей ветке метро в Петербурге движение встало из-за неисправности староговагона

Для буксировки неисправного поезда в депо пришлось задействовать вспомогательный локомотив.

Движение поездов на Московско-Петроградской (синей) линии Петербургского метрополитена было временно приостановлено из-за технической неисправности вагона, выпущенного 40 лет назад. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Инцидент произошёл около 15:39 по московскому времени: движение прекратилось между станциями "Купчино" и "Технологический институт". Пассажиров эвакуировали из состава, а для буксировки неисправного поезда в депо пришлось задействовать вспомогательный локомотив. Полноценное движение восстановили к 16:30.

Неисправность произошла с вагоном 1984 года выпуска. Несмотря на постоянный мониторинг и ремонты, полностью исключить такие случаи на устаревшем подвижном составе невозможно, уточнил Поляков в своём Telegram-канале.

Ситуация подтверждает необходимость обновления парка метрополитена. Уже в этом году на синюю линию поступит новый поезд "Балтиец", а на Кировско-Выборгской (красной) линии к концу 2024 года останутся только современные составы.

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Фото: Piter.TV