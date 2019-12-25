Режим работы центральных станций петербургского метро восстановлен

"Адмиралтейская", "Василеостровская", "Спортивная" и "Невский проспект" снова работают на вход и выход.

Станции петербургской подземки, временно закрытые в День ВМФ, снова работают в штатном режиме. Речь идёт об "Адмиралтейской", "Василеостровской", "Спортивной" и "Невском проспекте". Об этом сообщило издание aif.spb.ru.

Напомним, что большое число желающих увидеть военно-морской парад привело к транспортному коллапсу. Вестибюли станций не смогли вместить несколько тысяч горожан и туристов.

Торжества ко Дню ВМФ в городе продолжатся вечером на Дворцовой площади. На данный момент основная часть праздника подошла к концу.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Невскому проспекту возобновили после парада ко Дню ВМФ.

Фото: : ВКонтакте / Голос Василеостровского района