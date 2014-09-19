Движение по Невскому проспекту возобновили после парада ко Дню ВМФ

По временной пешеходной зоне активно гуляли петербуржцы и гости города.

После проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ Невский проспект снова открыт для проезда личного и общественного транспорта.

Отметим, что главную магистраль Северной столицы перекрывали на время утренних торжеств с участием президента РФ Владимира Путина.

Во время перекрытия Невского проспекта прохожие активно гуляли по проезжей части, направляясь к набережной Невы или просто проводя выходной в центре города.

Ранее мы сообщили о том, что в параде ко Дню ВМФ приняли участие 42 летательных аппарата морской авиации.

Фото: Piter.TV