Движение по Невскому проспекту возобновили после парада ко Дню ВМФ

После проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ Невский проспект снова открыт для проезда личного и общественного транспорта.
Отметим, что главную магистраль Северной столицы перекрывали на время утренних торжеств с участием президента РФ Владимира Путина.
Во время перекрытия Невского проспекта прохожие активно гуляли по проезжей части, направляясь к набережной Невы или просто проводя выходной в центре города.
Ранее мы сообщили о том, что в параде ко Дню ВМФ приняли участие 42 летательных аппарата морской авиации.
Фото: Piter.TV
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