В Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В общей сложности в церемонии приняли участие 47 боевых кораблей.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошёл в Петербурге в воскресенье, 31 августа. Многочисленные зрители на набережной Невы смогли увидеть проход по акватории 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

Техника традиционно прошла под разведёнными мостами. Наиболее крупными участниками парада стали фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", линейный фрегат "Полтава", и бриг "Россия", участвующий в празднике "Алые паруса". кроме того, в 11:00 на стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн.

Напомним также, что к празднику в Петербург Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел линии боевых кораблей в Кронштадте, а затем поздравил всех россиян с праздником в ходе своего выступления.

Ранее мы сообщили о том, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

Видео: Piter.TV