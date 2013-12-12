Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ

Президент уже поздравил с профессиональным праздником экипажи суден в Кронштадте.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад в честь Дня Военно-морского флота страны. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

На данный момент глава государства уже закончил обход линии боевых кораблей в Кронштадте. В ходе церемонии президент поприветствовал военнослужащих и поздравил их с профессиональным праздником.

Ранее Путин подписал ряд указов, связанных с Днём ВМФ. Как отмечается, в торжествах примут участие значительное количество новых кораблей и подводных лодок.

Ранее мы сообщили о том, что Путин посетил парк "Остров фортов" в Кронштадте.

Видео: Telegram / Кремль. Новости