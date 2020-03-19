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В День ВМФ Путин подпишет указ об утверждении новой морской доктрины
Сегодня, 9:44
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В День ВМФ Путин подпишет указ об утверждении новой морской доктрины

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После гласа государства совершит обход боевых кораблей.

До начала военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге президент РФ Владимир Путин подпишет указы об утверждении новой Морской доктрины и Корабельного устава Военно-Морского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время церемонии российский лидер совершит обход линий боевых кораблей в акваториях Невы и Финского залива на катере. 

В общей сложности в параде ко Дню ВМФ будут задействованы 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее мы сообщили о том, что Путин посетил парк "Остров фортов" в Кронштадте.

Фото: Сайт президента России

Теги: владимир путин, день вмф, морская доктрина, указ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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