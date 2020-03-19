Путин посетил парк "Остров фортов" в Кронштадте

Уже сегодня, 31 июля, состоится открытие третьей очереди комплекса.

В субботу, 30 июля, президент РФ Владимир Путин прибыл в музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства осмотрел комплекс вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксенией Шойгу и губернатором Северной столицы Александром Беловым.

Отметим, что уже сегодня, в День ВМФ, состоится открытие третьей очереди музейно-исторического парка. Планируется, что для посетителей станут доступны несколько новых общественных пространств, фудкорт, пешеходные зоны и небольшой участок променада на Финском заливе.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост подсветят цветами Андреевского флага в честь Дня ВМФ"

Фото: Сайт президента России