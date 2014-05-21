Дворцовый мост подсветят цветами Андреевского флага в честь Дня ВМФ

Аналогичное оформление получит Большой проспект Петроградской стороны.

В День ВМФ центр Северной столицы засияет праздничными огнями. Как сообщила пресс-служба Смольного, утром и вечером зажгутся факелы Ростральных колонн, а ближе к ночи Дворцовый мост обретёт подсветку в цветах Андреевского флага.

Так, Ростральные колонны будут подсвечены факелами во время военно-морского парада (с 10:00 до 14:00), а также с 21:00 до 23:30. Ночью на понедельник, 1 августа, в 22:10 до 0:45, петербуржцы и гости города смогут полюбоваться на Дворцовый мост в бело-синем цвете. Аналогичное преображение ждёт Большой проспект Петроградской стороны — там фонари на участке от улицы Ленина до Введенской улицы засмеют синим, а в остальных местах — белым светом.

Ранее мы сообщили о том, что дамбу в Петербурге закроют на 10 часов в День ВМФ.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"