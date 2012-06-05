Дамбу в Петербурге закроют на 10 часов в День ВМФ

По дамбе смогут проехать только жители Кронштадта. Для этого им необходим специальный пропуск.

В воскресенье, 31 июля, в День ВМФ проезд по КАД через КЗС будет закрыт с 07:00 до 17:00, передают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По дамбе смогут проехать только жители Кронштадта. Для этого им необходим специальный пропуск. Также проезд будет открыт для аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардия и ФСО).

Ранее в Петербурге в 22:00 прогремит салют в честь Дня ВМФ. Ранее салют планировали запустить в 22:45, чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.

Фото: Piter.tv

