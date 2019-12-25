В Петербурге в 22:00 прогремит салют в честь Дня ВМФ

Ранее салют планировали запустить в 22:45, чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.

В воскресенье, 31 июля, в небе Петербурга прогремит праздничный салют по случаю Дня Военно-морского флота в 22:00. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Сегодня утром опубликовали указ президента о проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, в котором сказано, что артиллерийский салют состоится в 22:00.

Ранее салют планировали запустить в 22:45, чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.

В связи с репетицией и проведением Главного военно-морского парада РФ 28 и 31 июля одновременно разведут четыре моста. В это время проезд по ЗСД для петербуржцев станет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Западного скоростного диаметра. С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля проезд по центральной части ЗСД (от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта) и обратно будет бесплатным.

Парад состоится 31 июля. Участие в нём примут 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Фото: Piter.tv