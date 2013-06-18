Стала известна праздничная программа на Дворцовой площади в День ВМФ

В 21:00 там начнется рок-опера "Юнона и Авось".

В ближайшее воскресенье, 31 июля, на Дворцовой площади начнет работу большая сцена. В комитете по культуре рассказали, какие праздничные мероприятия ко Дню ВМФ пройдут на главной площади Петербурга.

С 10:00 на экранах будет транслироваться Главный военно-морской парад. В 12:00 на площади выступит ансамбль им. А.В. Александрова. С 14:00 до 19:00 Дворцовую временно закроют для подготовки к культурной программе.

Музыкальное шоу стартует в 21:00. На сцене пройдет рок-опера "Юнона и Авось". В главных ролях — заслуженный артист России Александр Маршал, звезда мюзиклов "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо" Валерия Ланская, народный артист России Валерий Гавва, заслуженная артистка России Светлана Криницкая. Опера будет идти 1 час 20 минут.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканала "Звезда" и "Санкт-Петербург".

Ранее стал известен порядок прохода участников Главного военно-морского парада.

Фото: Piter.tv