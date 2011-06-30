Стал известен порядок прохода участников Главного военно-морского парада

В параде примут участие более 3,5 тысяч военнослужащих.

Минобороны РФ опубликовало порядок прохождения кораблей и пролета авиации на Главном военно-морском параде в Петербурге и, в частности, в Кронштадте. День Военно-морского флота состоится уже в ближайшее воскресенье, 31 июля.

В параде будут принимать участие более 3,5 тысяч военнослужащих, более 40 кораблей и судов, 42 воздушных судна. Петербуржцы и гости города смогут увидеть подводную лодку "Санкт-Петербург", тральщик "Павел Хенов", атомные подводные лодки "Северодвинск", "Магадан", "Вепрь". Отметим, что некоторые корабли будут находиться в статике, например, шхуна "Надежда", бриг "Россия", шхуна "Леди Ди".

Впервые в параде примет участие женский экипаж, он будет на патрульном катере "Евгений Колесников".

Фото: Piter.tv, Минобороны РФ