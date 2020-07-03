Утром и днем 28 июля перекроют Невский проспект и четыре моста

При этом в дни репетиции и парада проезд по ЗСД будет бесплатным. Водители смогут использовать для объезда участок от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.

В четверг, 28 июля, в Петербурге генеральная репетеция Главного военно-морского парада изменит движение транспорта в центре города. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Так, завтра с 09:00 до 14:00 ограничат проезд по Невскому проспекту, а также по Благовещенскому, Троицкому и Литейному мостам и набережной Кутузова.

В субботу, 30 июля, с 18:00 до 14:00 следующего дня июля перекроют движение по Университетской, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Дворцовому проезду и Сенатской площади.

При этом в дни репетиции и парада проезд по ЗСД будет бесплатным. Водители смогут использовать для объезда участок от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.

Ранее движение по улице Маршала Казакова и проспекту Ветеранов ограничат до октября. На магистралях пройдёт реконструкция теплосети и ремонт дорожного покрытия.

Фото: Piter.tv