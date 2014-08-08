Движение по улице Маршала Казакова и проспекту Ветеранов ограничат до октября

На магистралях пройдёт реконструкция теплосети и ремонт дорожного покрытия.

С пятницы, 29 июля, в Северной столице ожидаются новые ограничения движения, связанные с дорожными работами. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Автомобилисты временно не смогут проехать по участку проспекта Ветеранов от Дачного проспекта до улицы Танкиста Хрустицкого. Там до 30 сентября будет вестись реконструкция теплосети.

На такой же срок будет недоступен участок улицы Маршала Казакова от улицы Десантников до улицы Доблести, где будет вестись ремонт асфальта.

Ранее мы сообщили о том, что на Октябрьской набережной ограничат движение до августа.

Фото: Piter.TV