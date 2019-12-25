На Октябрьской набережной ограничат движение до августа

В Красном Селе с 25 по 31 июля закроют проезд по Гражданской улице – от Кировской улицы до Карьерного проезда. На этом участке рабочие будут реконструировать водопровод. Водителям рекомендовали объезд по маршруту Гражданская улица – Кировская улица – Гореловская улица – Карьерный проезд.

В пяти районах Петербурга планируют ввести ограничения и перекрыть движение с 25 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

До конца июля в Невском районе будет ограничен проезд у дома, 17, литера А, по Октябрьской набережной. На этом участке проводят ремонт газопровода.

В Парголово по 19 августа ограничат движение на перекрестке улицы Федора Абрамова и Заречной улицы. Специалисты займутся прокладкой инженерных сетей.

В Красном Селе с 25 по 31 июля закроют проезд по Гражданской улице – от Кировской улицы до Карьерного проезда. На этом участке рабочие будут реконструировать водопровод. Водителям рекомендовали объезд по маршруту Гражданская улица – Кировская улица – Гореловская улица – Карьерный проезд.

В Сестрорецке до 29 июля полностью перекроют Гагаринскую улицу, где будут ремонтировать водопровод.

В Коломягах по 3 августа будет перекрыта Новоалександровская улица на участке от Заповедной улицы до Вокзального проезда. Рекомендован объезд по Заповедной улице – Вокзальному проезду – Новоорловской улице.

Ранее мы писали, что участок ЗСД перекроют в ночь на 26 июля из-за дорожных работ. Участок ЗСД перекроют в ночь на 26 июля из-за дорожных работ

Фото: Piter.tv