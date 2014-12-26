Участок ЗСД перекроют в ночь на 26 июля из-за дорожных работ

Ограничения ввели для того, чтобы обеспечить безопасность водителей.

Движение по ЗСД от транспортной развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова закроют ночью 26 июля. Ограничения будут действовать с 01:00 до 03:00. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

В этот период на трассе будут демонтировать поврежденную раму опоры, на которой расположены дорожные знаки и указали. Так как она располагается над всеми четырьями полосами, ради безопасность магистраль придется временно закрыть

С 03:00 до 06:00 для транспортных средств будет доступна только крайняя левая полоса. Водителям сообщают о том, что съезд на Приморский проспект будет открыт в штатном режиме.



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Фото: Piter.tv