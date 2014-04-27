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ЗСД будет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ЗСД будет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

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С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля проезд по центральной части ЗСД будет бесплатным.

В связи с репетицией и проведением Главного военно-морского парада РФ 28 и 31 июля одновременно разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В это время проезд по ЗСД для петербуржцев станет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Западного скоростного диаметра.

С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля проезд по центральной части ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным.

Парад состоится 31 июля. Участие в параде примут 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Фото: Piter.tv

Теги: вмф, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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